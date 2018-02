Paraná perde mais uma e termina em último lugar do grupo

Rio Branco x Paraná, no Germano Kruger (foto: Reprodução/Twitter/ParanaClube)

O Paraná Clube perdeu por 2 a 0 para o Rio Branco, nessa quarta-feira (dia 14) à noite, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela 6ª e última rodada da 1ª fase da Taça Dionísio Filho, o 1º turno do Campeonato Paranaense. Antes dessa rodada, o time da capital já não tinha mais chances de chegar às semifinais da Taça.

Para o Tricolor da Vila Capanema, o jogo valeu apenas pela classificação geral – que define mando de campo nas semifinais e finais das taças e também decide os dois rebaixados. Na pontuação geral, o time é o penúltimo (empatado com Prudentópolis e Toledo). No Grupo A, terminou o turno em sexto e último lugar, com cinco pontos.

Clique aqui para ver a classificação Campeonato Paranaense no site Srgoool.

A partida foi em Ponta Grossa porque o estádio do Rio Branco, em Paranaguá, não possui iluminação artificial. E o jogo não poderia ter o horário modificado, já que a última rodada precisa ter todas as partidas disputadas simultaneamente.

ESCALAÇÃO

O Paraná não tinha o ponta Lucas Fernandes, lesionado. O meia Matheus Pereira (ex-Juventus-ITA) entrou no lugar dele.

PRIMEIRO TEMPO

O Rio Branco teve a primeira chance, aos 9. Vandinho (ex-Paraná) invadiu a área, mas foi barrado por Thiago Rodrigues. O Paraná desperdiçou boa oportunidade aos 20, com Thiago Santos, que chutou cruzado, para fora. O time de Paranaguá fez 1 a 0 aos 28. Após cobrança de falta, Rodrigo Jesus subiu e cabeceou para o gol. E aumentou para 2 a 0 aos 34. O lateral Raul (ex-Atlético-PR) cruzou e Vandinho finalizou no canto.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, o técnico Wagner Lopes fez uma troca de volantes: tirou Leandro Vilela e colocou Alex Santana. Aos 9, outra troca. Saiu o lateral-direito Alemão e entrou o ponta Vitor Feijão. O Paraná teve duas boas chances. A primeiro foi aos 14. Zezinho tabelou, recebeu na área e chutou para fora. A outra foi aos 17. Mansur cobrou falta com perigo. O goleiro espalmou. Aos 23, saiu o meia João Paulo e entrou o ponta Felipe Augusto.

RIO BRANCO 2 x 0 PARANÁ

Rio Branco: Jhones; Raul, Thiagão, Victor e Thiaguinho (Everton Maringá); Kessi, Marco Túlio (Recife), Luiz Camargo, Rodrigo Jesus e Tcharles; Vandinho (Fernando Fernandes). Técnico: Maurílio Silva

Paraná: Thiago Rodrigues; Alemão (Vitor Feijão), Charles, Neris e Mansur; Leandro Vilela (Alex Santana), Zezinho, Matheus Pereira, João Paulo (Felipe Augusto) e Diego; Thiago Santos. Técnico: Wagner Lopes

Gols: Rodrigo Jesus (28-1º), Vandinho (34-1º)

Cartões amarelos: João Paulo, Charles, Matheus Pereira (P). Vandinho (RB)

Árbitro: Elvio Kertelt Legnani (PR)

Público: 219 pagantes (320 total)

Renda: R$ 5.549,00

Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)