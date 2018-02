Confinados recebem punição no 'BBB 18' e perdem 150 estalecas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os participantes do "BBB 18" tomaram nova punição nesta quarta-feira (14) por descumprir as regras da comida. Não ficou claro quem foi o responsável pelo descumprimento da regra. Todos os participantes perderam 150 estalecas, que é o dinheiro usado dentro do "BBB" para fazer as compras. Durante a tarde desta quarta 914), os participantes se arrumaram para a próxima festa e conversaram sobre as tensões que dominam o jogo. Caruso desabafou com Patrícia e disse que está com medo de acabar no próximo paredão. "Bando de falso, na hora que alguém é lider fica em cima. Ontem só por que eu discuti com a figura ilustre da casa, todo mundo vai votar em mim. Sobrevive quem tem mais sangue frio", analisou o paulista.