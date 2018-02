Corinthians perde para o São Bento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians perdeu para o São Bento por 1 a 0, nesta quarta (14), no primeiro jogo realizado neste ano em sua arena. O estádio estava fechado para troca do gramado. Esta foi a segunda derrota consecutiva no Paulista -e a terceira nas sete rodadas do campeonato. O time perdeu na estreia para a Ponte Preta, por 1 a 0, e foi superado pelo Santo André na sexta (9), por 2 a 1.

A última partida do Corinthians na arena havia sido no dia 25 de novembro. Na ocasião, o time empatou com o Atlético-MG e recebeu a taça de campeão brasileiro de 2017. O jogo contra o São Bento também marcou a estreia de Henrique. O zagueiro foi contratado para substituir Pablo, que não renovou contrato após a conquista do título nacional.

Para ameaçar o time sorocabano, escalado com três volantes, o Corinthians apostou em investidas rápidas e marcadas pelo toque de bola. Apesar de dar alguns sustos na defesa, o time foi incapaz de acertar a meta defendida por Rodrigo Viana. As melhores chances foram um cruzamento rasteiro que Romero não conseguiu alcançar, aos 10 minutos, e um chute de Marquinhos Gabriel que foi para fora, aos 19.

Aos 23 minutos, o São Bento aproveitou um escanteio para chegar ao primeiro gol. O zagueiro João Paulo correu em direção ao primeiro pau e se posicionou em frente a três atletas corintianos antes de cabecear fora do alcance de Cássio.

O gol desorganizou o Corinthians. Só no primeiro tempo foram 31 passes errados e dez cruzamentos que não encontraram o alvo. Nada mudou no segundo tempo. Sem diagnosticar poder de reação, o técnico Fábio Carille trocou Jadson por Camacho, aos 11 minutos. Oito minutos depois foi a vez de Clayson entrar na vaga de Marquinhos Gabriel. Mesmo com as alterações, o Corinthians continuou sem acertar chutes ao gol. A última tentativa de Carille de dar qualidade ao time foi trocar o volante Gabriel por Danilo, escalado como atacante. Perseguido por lesões, o jogador de 38 anos atuou por poucos minutos nos dois jogos que fez em 2017. Sem ritmo, tentou trocar passes no ataque, mas pouco pôde fazer para evitar a derrota.

Ao São Bento restou os contra-ataques. E aos 29 minutos, Léo Itaperuna tentou concluir com carrinho, de dentro da pequena área, um cruzamento rasteiro que vinha da direita. Cássio já estava fora do gol, mas a finalização foi para fora.

O desespero corintiano falou mais alto nos minutos finais. O time finalmente conseguiu finalizar depois dos 40 minutos de jogo, mas o goleiro Rodrigo Viana impediu o empate sem dificuldades.

CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique, Juninho Capixaba; Gabriel (Danilo), Rodriguinho, Marquinhos Gabriel (Clayson), Jadson (Camacho); Romero, Júnior Dutra. T.: Fábio Carille

SÃO BENTO Rodrigo Viana; Régis Souza, João Paulo (Rogério), Luizão, Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Diego Felipe, Celsinho (Léo Itaperuna), Maicon Souza, Lucas Crispim; Anderson Cavalo (Lucas Farias). T.: Paulo Roberto Santos

Estádio: Arena Corinthians, em São Paulo

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza

Público e renda: 14.493 pessoas para R$ 603.122,90

Cartões amarelos: Júnior Dutra, Camacho (Corinthians); Maicon Souza, Fábio Bahia (São Bento)

Gols: João Paulo, aos 23 minutos do primeiro tempo (São Bento)