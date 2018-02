Moradores bloqueiam BR-376, entre Curitiba e Campo Largo

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

15/02/18 às 08:45 - Atualizado às 10:21 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

(foto: PRF-PR)

Um protesto de moradores contra o fechamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), tumultuou o trânsito no Contorno Sul da Capital nesta manhã de quinta-feira, 15. Por volta das 7 horas, os manifestantes colocaram pneus interditando da BR-376, na altura da rua Senador Accioly Filho, na Cidade Industrial de Curitiba. A barreira foi montada na altura do km 595 e bloqueou a rodovia nos dois sentidos. A estrada liga Curitiba ao município metropolitano de Campo Largo.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia

Consultada pela reportagem a Secretaria Municipal de Saúde informou em nota que a UPA da CIC deve ser reaberta em maio.