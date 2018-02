Família confirma a morte de youtuber Isabelly Cristine Santos

(foto: Reprodução Facebook)

A youtuber Isabelly Cristine Santos, baelada na cabeça na noite desta quarta-feira, 14, morreu nesta manhã e quinta-feira, 15. A confirmação da morte da adolescente foi feita pela mãe em sua página na rede social Facebook. Ela informou que Isabelly teve a morte cerebral confirmada no fim da noite desta quarta-feira (14) no Hospital Regional do Litoral em Paranaguá. Ela disse ainda que o cabelo de Isabelly e os órgãos serão doados.

Entenda do caso

A youtuber Isabelly Cristine Santos, 14 anos, do canal Isatopshow e miss Paranaguá, foi baleada na cabeça na madrugada de quarta-feira de Cinzas (14), em Pontal do Paraná, município do litoral do Estado. Segundo as informações do portal de informações Rádio Ilha do Mel, a menor estava com a mãe, no carro da família, voltando do balneário de Shangri-lá, onde gravou uma entrevista, quando foi atingida por um tiro na testa. O canal de Isabelly tem mais de 30 mil inscritos.



Em entrevista concedida ao programa 'Tribuna da Massa', a família da vítima negou que tenha havido uma briga de trânsito. Eles relataram que foram fechados pelo outro carro e chegaram a sair da pista. Quando foram retornar, os integrantes do outro veículo começaram a disparar. Foram três tiros, sendo que um deles quase atingiu a mãe da vítima. Isabelly, ao se virar para ver o que estava acontecendo, acabou baleada na testa, logo acima do olho esquerdo.