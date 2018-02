(foto: PRF-PR)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou uma queda de 55% no total de mortes registradas no Carnaval deste ano em relação ao feriado de 2017 no Paraná. Ao longo de seis dias de Operação Carnaval, entre a última sexta-feira (9) e Quarta-Feira de Cinzas (14), nove pessoas morreram em rodovias federais do estado. No mesmo período do ano passado, a PRF havia registrado 20 mortes.

No Carnaval deste ano, 169 pessoas ficaram feridas, total 14% menor que o do ano anterior (196). Os policiais rodoviários federais atenderam 198 acidentes.

Durante a operação, a PRF flagrou 106 motoristas sob efeito de bebidas alcoólicas, 637 manobras proibidas de ultrapassagem e 7.270 veículos acima da velocidade máxima permitida.

Na tarde de terça-feira (13), a PRF flagrou um carro a 192 km/h na BR-163, em Terra Roxa, região oeste do Paraná. No local, um trecho de pista simples, o limite máximo é 100 km/h.

Na manhã de ontem (14), outro carro teve sua placa capturada a uma velocidade de 147 km/ em um ponto da BR-373 onde o limite é 60 km/h, em Ponta Grossa (PR).

Em 43 abordagens, os agentes da PRF constataram que crianças eram transportadas sem cadeirinha, assento de elevação ou bebê-conforto. No total, 328 veículos foram recolhidos, por diferentes irregularidades.

A PRF apreendeu ainda, durante a Operação Carnaval, 301 quilos de maconha, 52 quilos de crack, 29 quilos de cocaína, oito armas de fogo e 1.150 munições.

Acidentes com mortes

Entre as principais causas dos acidentes que resultaram em mortes no Carnaval deste ano estão excesso de velocidade e desatenção.

Três das nove pessoas que morreram eram pedestres. Sete mortes ocorreram em trechos de reta. Seis, em pista dupla. Cinco, em situação de pista seca.

As nove mortes foram registradas pela PRF em nove acidentes diferentes.

Além dos três atropelamentos, os demais acidentes com mortes foram duas colisões traseiras, dois capotamentos, uma colisão frontal e uma saída de pista.



Carnaval 2018 no Paraná

- 9 mortes (55% a menos que em 2017)

- 169 feridos

- 198 acidentes

- 106 flagrantes de embriaguez

- 637 ultrapassagens proibidas

- 7.270 veículos em excesso de velocidade

- 43 crianças sem cadeirinha

- 328 veículos recolhidos

- 300,8 quilos de maconha apreendidos

- 52,5 quilos de crack

- 28,6 quilos de cocaína

- 1.150 munições

- 8 armas

Fonte: PRF