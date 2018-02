Spice Girls assinam contrato para nova turnê, diz site 

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova turnê! Esse seria o verdadeiro motivo do reencontro das Spice Girls há algumas semanas e divulgado pelas cantoras nas redes sociais, de acordo com o site americano "TMZ". Ainda de acordo com a página, as integrantes do grupo assinaram um contrato na última sexta-feira (9) e devem sair para uma série de apresentações no Reino Unido e nos Estados Unidos. As informações publicadas pela página, porém, vão de encontro ao que a PoshSpice, Victoria Beckham, disse em entrevista a revista Vogue recentemente. "Eu não estou saindo em turnê. As meninas também não estão saindo em turnê", disse. 20 ANOS No início do mês, o filme estrelado pelas cantoras em 1998, "Spice World - O Mundo das Spice Girls" completou 20 anos de seu lançamento no Brasil. Em 2017, em comemoração do aniversário, o longa foi reproduzido em 72 cinemas do Reino Unido e teve arrecadação surpreendente, segundo o jornal "The Guardian".