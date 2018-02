SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Vitória (Vitória Strada) conversa com Inácio (Bruno Cabrerizo) sobre tudo que aconteceu no Brasil. Vicente (Bruno Ferrari) fala para José Augusto (Tony Ramos) que sua esposa já viu Inácio. Maria Vitória avisa a Inácio que voltará para o Brasil com Mariana. Firmino (Joelson de Oliveira) questiona Delfina (Barbara França) sobre o incêndio em sua casa. Lucinda (Andreia Horta) pede a Bernardo (Nelson Freitas) para ajudá-la a vender sua casa em São Vital, e Leonor conta o que ouviu para Gregório. Celeste (Marisa Orth) decide fazer um evento em sua casa para apresentar Eva para as damas da cidade. Conselheiro entrega a Artur (Guilherme Leicam) o dinheiro de sua doação ao Grêmio. Teodoro (Henri Castelli) paga propina ao delegado Pimenta por tê-lo ajudado com Homero. Artur vê o pai angustiado falando com o gerente do banco, e Celina percebe sua apreensão. Helena (Jessika Alves) se preocupa com o estado de saúde de Geraldo. Maria Vitória e Vicente encontram Inácio.