Equipe permanente de atletismo se aquece para as disputas de 2018

(foto: :Guilherma Dalla Barba/SMELJ)

Em 2011, a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) iniciou, em parceria com a Caixa Econômica Federal, o projeto da equipe permanente de atletismo de Curitiba, para buscar revelações e abrir portas para a participação em competições chanceladas por federações e confederações.

“O projeto de atletismo, bem como os das outras 17 equipes mantidas pela Prefeitura por meio da Smelj ou em parcerias, permite que os jovens aprimorem habilidades, participem dos principais torneios e busquem o alto rendimento esportivo”, destacou o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

O retorno aos treinos, que são realizados na pista de atletismo da Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR) – Campus Neoville, já começaram com grande intensidade, especialmente para os integrantes da marcha atlética Erison da Silva e Laryssa Frois, que irão disputar a categoria sub 20 da Copa Brasil de Marcha Atlética a partir do dia 18/2, em Sobradinho – DF.

“No ano passado foi incrível com o título no Campeonato Brasileiro sub 18 e quero superar ainda mais os resultados que obtive. A Copa Brasil é um dos eventos mais importantes da categoria e vale vaga para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano”, disse Laryssa Frois, que irá disputar a modalidade 10km.

Vice-campeão da Copa Brasil de Marcha Atlética na categoria sub 20 no ano passado, Erison dos Santos da Silva destacou o nível da competição. “São os melhores atletas do País e, desde a criação da equipe permanente de atletismo, temos disputado de igual para igual com eles e conquistado pódios.”

Samir Sabadin, atleta beneficiado pela Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, também irá disputar a competição na categoria adulto (35km) e treina com a equipe permanente. “Todos nós conhecemos, sabemos do potencial de cada um e trabalhamos juntos para superar metas. Estou voltando de lesão e é muito importante contar com o entusiasmo dos jovens e o apoio dos profissionais da Smelj para começar o ano com possibilidades reais de bons resultados.”

Além do patrocínio da Caixa Econômica Federal, a equipe de atletismo conta com apoio do Provopar Estadual.

História

A equipe permanente de atletismo foi a primeira criada no município e conta com uma extensa lista de conquistas, que incluem títulos estaduais, nacionais e internacionais, além de atletas que chegaram a integrar a seleção brasileira, como Luis Gustavo Gaiovez (salto em altura), Hederson Alves Stefani (corrida) e Jhordan Michel de Oliveira (corrida).

Em 2017, a equipe voltou a se destacar com duas medalhas no Parapan, conquistadas por Maxiel Ukracheski, prata na Copa Brasil de Marcha Atlética sub 20 com Erison dos Santos da Silva; o ouro e o novo recorde nacional estabelecido por Laryssa Frois no Campeonato Brasileiro de Marcha Atlética sub 18 e a prata no Campeonato Brasileiro Sub 20 de Atletismo (3.000m com obstáculos) com Gabriel Milacki.

Equipes

A Prefeitura de Curitiba conta atualmente com 18 equipes permanentes, promovidas pelos profissionais da Smelj e entidades parceiras, nas modalidades de ciclismo; futsal; vôlei de praia; basquete; ginástica artística; ginástica rítmica; xadrez; vôlei; judô; karatê; capoeira; natação; handebol; futebol; basquete em cadeira de rodas; boccia e tênis.