Silvio Santos passa mal e interrompe gravação; SBT nega

(foto: Divulgação/SBT)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Silvio Santos, 83, teve um mal estar durante a gravação de seu programa nesta quinta-feira (15). Ele cancelou a gravação de dois quadros e outra que aconteceria no próximo sábado (17). As informações são do colunista Flávio Ricco, do UOL. Segundo o colunista, o apresentador gravaria os quadros "Jogo dos Pontinhos" e "Jogo das 3 Pistas" com os jornalistas Cassius Zeilmann e Marcia Dantas, mas suspendeu a gravação e liberou os profissionais. À tarde, ele teria se sentido melhor e gravado o quadro "Bolsa Família". Procurado pela reportagem, o SBT negou as informações. A assessoria de Silvio disse que ele passa bem e "gravou o que tinha que gravar".