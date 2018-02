Titulares do Atlético superam reservas do Corinthians em jogo-treino

NAPOLEÃO DE ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco titular do Atlético Paranaense, que não está disputando o campeonato estadual, venceu o time de reservas do Corinthians no CT Joaquim Grava, em São Paulo, com um gol do zagueiro Wanderson.

A movimentação foi pedida pelo clube paranaense para dar ritmo ao seu elenco principal, comandado pelo técnico Fernando Diniz, mas também serviu para que Fabio Carille pudesse ver em campo jogadores que pouco atuaram na derrota para o São Bento, pelo Campeonato Paulista, ou peças como Emerson Sheik e Kazim. Clayson também atuou no segundo tempo. O gol foi marcado por Wanderson aos 13min do segundo tempo, em passe de Lucho Gonzalez, que desviou na zaga e sobrou para o zagueiro atleticano.

Pouco depois, Diniz mexeu em toda a equipe, mudando o time que iniciou o jogo-treino e pode ser considerado titular: Santos; Jonathan, Wanderson, Pavez, Thiago Heleno e Thiago Carleto; Matheus Rossetto, Raphael Veiga e Guilherme; Nikão e Ribamar. Jogadores como Pablo, Felipe Gedoz, Bruno Guimarães e Marcinho entraram no decorrer do treino. Pablo entrou na vaga de Carleto logo no intervalo.

Já o Corinthians contou com Caique, e não Walter, no gol. Também teve René Júnior, recém contratado junto ao Bahia após um bom Campeonato Brasileiro. Maycon atuou na lateral. Lucca e Camacho, especulados com reforços para o próprio Atlético, atuaram no treino.

O Atlético volta a jogar com seu time principal na próxima quarta-feira, às 19h30, pela Copa do Brasil, contra o Tubarão-SC, na Arena da Baixada. Antes, no domingo 17h, também na Arena, o elenco B disputa a semifinal do Paranaense contra o Rio Branco. Já o Corinthians, que perdeu duas consecutivas no Paulista, tentará a reabilitação contra o Red Bull, na segunda-feira, antes de pegar o Palmeiras no clássico do domingo 24 de fevereiro.