‘Pantera Negra’ fascina do início ao fim

‘Pantera Negra’ película de melhor utilização dos efeitos especiais da Marvel (foto: Divulgação)

Anunciado no final da ‘Fase 2 do Universo Cinematográfico da Marvel’ em 2014, Pantera Negra enfim estreou nesta quinta (15). É o ultimo filme antes da chegada do colossal Vingadores: Guerra Infinita, que será lançado daqui dois meses. Sem muitas conexões para tal, temos aqui uma obra primordial não só ao gênero heróico e sim à sétima arte.

Apesar de já sermos familiarizados com o personagem após a excelente participação em Capitão América: Guerra Civil, pouco sabíamos a respeito de T’Challa e seu reinado em Wakanda. O personagem é interpretado por Chadwick Boseman e o filme conta mais sobre seu fictício país ao mesmo tempo em que precisa assumir o poderoso traje do Pantera Negra.

A direção é de Ryan Coogler (‘Creed’), responsável também pelo roteiro ao lado do novato Joe Robert Cole. O elenco conta com alguns atores conhecidos: Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Forest Whitaker e Daniel Kaluuya. Não tem como não destacar o fator de que se não todos, mas 99% dos envolvidos na produção são negros. Uma representatividade sempre sonhada e de tão “difícil” idealização hollywoodiana, enfim acontece aqui para quem sabe servir de pontapé a algo muito maior.

Com tudo já encaminhado no UCM chega Pantera Negra; personagem até então desconhecido e precisando saber lidar com tal carga. Além de tudo, é o primeiro herói negro a ganhar uma obra de tamanha abrangência; e isso significa demais. Para nossa sorte e sorte geral, até mesmo ao cinema, recebemos o trabalho mais conciso nessa leva heróica. É um longa exemplar em tudo o que faz, sem abusos ou buracos, funcionando para iniciar e então criar identificação.

Pantera Negra é uma produção que foge até demais do “conceito Marvel” de se fazer filmes, que se impregnou recentemente. O que é excelente, pois se distancia da melhor forma possível: com um tom mais sério e sem piadinhas bobas, visual mais adulto, trama bem contada e conectada, vilões decentes e uso magistral de todos os recursos que sustentam um filme.

É talvez a película de melhor utilização dos efeitos especiais até aqui, assim como a de 3D mais significativo. Simplesmente nos deixa incrédulos de como todos os cenários são feitos digitalmente, e tamanhas passagens são computadorizadas, sem ser artificial. É lindo de se assistir em vários sentidos, desde o belo toque de direção ao lado de um roteiro acertado de Coogler até atuações realmente convincentes em meio de uma ambientação perfeita.

Não tem como não notar tamanho apelo à cultura africana em todos os aspectos, tão bem recriada e abordada. Uma trilha sonora absurda, comandada por Kendrick Lamar. Um debate racial, mais do que necessário, levantado a todo instante. E tudo isso em prol dos negros, aproveitando o espaço mais do que essencial para transformar um mero filme de herói em uma grande obra contemplativa e funcional.

Filmes do Oscar 2018 estreiam nos cinemas nacionais

Dois indicados ao Oscar 2018 estrearam essa semana nas telas brasileiras. Lady Bird: É hora de voar - que já ganhou o Globo de Ouro e no Oscar, concorre a cinco prêmios, incluindo melhor filme, melhor atriz (Saoirse Ronan) e melhor direção para Greta Gerwig - mostra de maneira delicada toda a confusão da adolescência comum. Christine ‘Lady Bird’ é uma adolescente com inclinações artísticas que deseja sair de Sacramento para cursar a faculdade em uma cidade mais “contagiante”. Porém, sua mãe sempre tenta inserir realidade nos voos da menina. Mais do que uma narrativa das dores do amadurecimento, o filme é uma ode à importância das raízes (aqui representadas por Sacramento) e dos relacionamentos.

Já ‘Três Anúncios Para Um Crime’, que tem sete indicações, chega como um dos favoritos ao prêmio principal, de melhor filme. O longa mostra a saga de Mildred Hayes (Frances McDormand), uma mãe que, inconformada com a ineficiência da polícia em encontrar o assassino de sua filha, decide chamar a atenção da mídia e da população alugando três outdoors em uma estrada raramente utilizada. As consequências dessa decisão afetam a vida de todos, incluindo da própria Mildred. O filme desperta, além de sentimentos variados, a reflexão sobre a forma como lidamos com eles. As atuações impecáveis dão ainda mais credibilidade à essa tensa narrativa que deve sair da premiação do Oscar com ao menos duas estatuetas na bagagem.

Demi vai a São Paulo, Recife, Fortaleza e Rio

Demi Lovato anuncia shows no Brasil; Curitiba fica de fora

Como ela mesma canta, “Oh no, here we go again“, Demi Lovato anunciou nesta quinta-feira (15) que está de passagens compradas para o Brasil. A cantora vem ao país em abril para shows nas cidades de São Paulo (15), Recife (17), Fortaleza (19) e Rio de Janeiro (21) com a “Tell Me You Love Me Tour“. Os ingressos começarão a ser vendidos na próxima quinta-feira (22), a partir das 10h, pelo site da Eventim.

A turnê mundial de seu atual álbum começará no dia 26 de fevereiro, em San Diego, nos Estados Unidos. Lá fora os shows contam com a participação de DJ Khaled e Kehlani. Até o momento, nenhuma participação foi anunciada para o país.

A última vez que Demi Lovato esteve no Brasil foi em julho de 2017, quando participou do Villa Mix, em Goiânia.

Reginaldo Manzotti

Padre Reginaldo Manzotti lança single com Simone & Simaria

Após assinar com a gravadora Universal Music, Padre Reginaldo Manzotti lançou seu segundo single “Espalhar Amor” com as coleguinhas, Simone & Simaria, nesta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, em todas as plataformas digitais. O single fará parte do novo CD do sacerdote que será lançado ainda neste semestre.

Curitiba ganha primeira unidade da Johnny Rockets do Sul

A marca internacional Johnny Rockets inaugura no sábado (17) a primeira unidade no sul do Brasil, no ParkShoppingBarigüi. O restaurante exclusivo em Curitiba abre ao público a partir das 11h com um cardápio recheado das famosas receitas de hambúrgueres artesanais de Angus Beef®, milk-shakes e sobremesas, que fazem sucesso em todo o mundo desde os anos 1980.

Johnny Rockets é uma franquia internacional de restaurantes que oferece itens de cardápio inovadores e de alta qualidade, incluindo hambúrgueres e batatas fritas feitos à mão, sempre frescos. Este restaurante apresenta um toque moderno no conceito clássico de american dining - com assentos confortáveis e áreas perfeitas para uma reunião, serviço acessível e música que combina clássicos icônicos com a cultura pop.