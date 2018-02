Santuário do Carmo realiza caminhada nos passos de Cristo

A cruz de Jesus é levada para a caminhada penitencial no Carmo (foto: Franklin de Freitas)

A comunidade do Santuário Nossa Senhora do Carmo participa de hoje até o dia 23 de março da tradicional caminhada penitencial, que relembra a caminhada de Jesus ao Monte Calvário. A procissão reúne fiéis da comunidade, que realizam a Via-Sacra pelas ruas do bairro, entoando cantos e orações seguindo a cruz de Cristo. A saída acontece em frente ao Santuário, e a chegada na gruta, também em frente ao Santuário do Carmo. A ação também marca o período da Quaresma, iniciado na Quarta-Feira de Cinzas.

A Via-Sacra é relembrada neste momento como uma devoção, uma prática que faz os participantes da caminhada compreender o que Jesus passou nos seus últimos momentos. Ao todo serão seis grandes momentos, todas as sextas-feiras que antecedem a Sexta-Feira Santa. As próximas serão dos dias 23 de fevereiro, 2, 9, 16 e 23 de março.

Projetos sociais

A Igreja Católica no Brasil iniciou na Quarta-Feira de Cinzas a Campanha da Fraternidade 2018, com o tema “Fraternidade e Superação da Violência”. Ontem, a Arquidiocese de Curitiba lançou sua primeira ação concreta relacionada à Campanha: um edital de apoio a projetos sociais que tenham a proposta de combater os diversos tipos de violência presentes na sociedade.

Os projetos sociais podem ser de grupos formais ou informais, de natureza pastoral, vinculados a paróquias ou de organizações não governamentais. O valor máximo de apoio de cada projeto será de R$ 12.000,00 e o prazo para inscrição será até 20 de abril deste ano. O edital é fruto do Fundo Diocesano de Solidariedade (FDS), que é mantido com as doações realizadas pelos fiéis católicos.