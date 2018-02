Os casos de queimaduras por água-viva reduziram drasticamente durante o Carnaval no Litoral do Estado (de 410 casos no Carnaval do ano passado para 75 neste), uma diferença de cinco vezes entre um período e outro. Mas não foi o único número positivo ao longo do feriado. Segundo balanço da Secretaria de Segurança, houve redução em todos os índices pesquisados na comparação entre os Carnavais de 2017 e de 2018. Os salvamentos, por exemplo, caíram quase pela metade (de 123 para 75 atendimentos).

Neste ano foram feitas 6.364 orientações contra 7.488 no Carnaval anterior, 2.962 advertências contra 3.641, e resgatadas 31 crianças perdidas, número inferior ao registrado ano passado quando foram 77.

“Devido ao mau tempo o público nas praias diminuiu, contudo a atuação do Corpo de Bombeiros permaneceu para atender as demandas e prestar mais segurança ao banhista”, disse o comandante do 8º Grupamento de Bombeiros, tenente-coronel Jair Pereira.