Fim do horário de verão: como se adaptar à mudança

(foto: Franklin de Freitas)

O horário barsileiro de verão termina à meia-noite de sábado (17) para domingo (18), quando os relógios devem ser atrasados em uma hora, retornando para as 23 horas. Pode parecer pouca coisa, mas assim como no início dele — em outubro de 2017 — agora exige uma adaptação do corpo. Segundo a otorrinolaringologista da Otorrinos Curitiba, Dharyemne Pucci de Araújo, a dica é mudar alguns hábitos dias antes, e aos poucos ir “atrasando” nosso corpo.

“Com o horário de verão nosso corpo está adiantado em 1 hora, e agora será necessário atrasá-lo. Sendo assim, após a mudança de horário teremos sono mais cedo e também podemos acordar mais cedo do que o necessário segundo o relógio”, diz Dharyemne.

Lembrando que os idosos podem enfrentar mais dificuldade para a adaptação ao novo horário. Isso porque é esperada uma redução fisiológica nas horas de sono e um aumento no tempo entre deitar e adormecer, contribuindo para uma maior sensibilidade às mudanças de horário.