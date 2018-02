Vacina de células-tronco tem ação anticâncer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pode ser possível tratar vários tipos de câncer com uma fórmula relativamente simples, afirmam cientistas em um artigo científico publicado nesta quinta (15) no periódico "Cell Stem Cell". Pesquisadores dos EUA, Alemanha, Coreia do Sul e Holanda formularam uma espécie de vacina à base de células-tronco derivadas de células adultas e trataram camundongos contra três tipos da moléstia: de mama, de pulmão e melanoma As injeções tanto inibiram o crescimento de um novo tumor quanto frearam o crescimento daqueles preexistentes. Como a formulação da injeção se baseia em células maduras -não sendo necessário destruir embriões para se obter as células-tronco-, potenciais dilemas éticos seriam evitados. O mecanismo de ação da injeção teria a ver com a ativação de células T, componentes do sistema imunológico responsáveis por atacar células que se comportam de maneira estranha no organismo -como as células cancerosas ou aquelas infectadas por vírus, por exemplo. Esse tratamento, especulam os autores, poderia servir como complemento para as atuais imunoterapias --que se baseiam na exploração e no aumento do potencial do sistema imunológico. "Essa abordagem pode prevenir a recorrência de tumores ou mesmo ter como alvo metástases distantes", sugere o autor Joseph Wu, da Universidade Stanford (EUA).