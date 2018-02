Guarda municipal é suspeito de agredir rapaz em shopping de SP

ROGÉRIO PAGNAN SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia conseguiu identificar o homem suspeito de ter agredido com uma arma um rapaz de 23 anos dentro do banheiro do shopping Pátio Higienópolis, na região central de São Paulo, na noite de segunda-feira (12). Ele é um guarda municipal de Guarulhos (Grande SP), que seria conhecido de funcionários do shopping, mas não teve seu nome revelado. O ator João Pedro Lopes Medeiros, que foi socorrido com a cabeça e as mãos ensanguentadas, fez um reconhecimento de imagens na manhã desta quinta-feira (15) e confirmou ter sido esse homem quem lhe desferiu duas coronhadas na cabeça. Medeiros diz que a agressão foi precedida de xingamentos homofóbicos. A polícia aguarda a apresentação do guarda para ouvir a versão dele e entender os momentos que antecederam a agressão. O agressor, pelas imagens fornecidas pelo shopping Higienópolis à polícia, entrou primeiro no banheiro, por volta das 19h, e permaneceu 20 minutos no local. Já a vítima entrou depois do agressor e, segundo as gravações do estabelecimento, permaneceu 12 minutos no banheiro. Medeiros confirmou à Folha ter ficado no local aproximadamente esse tempo. Ele disse que entrou com um sorvete e aproveitou para terminar de tomá-lo, além de lavar seu rosto e mãos e urinar. O ator afirmou que aquele local do shopping é conhecido por reunir rapazes que namoram no banheiro, mas que esse não era seu caso. "Ele [agressor] estava com muita raiva. Quando ele saiu e falou isso [xingamentos homofóbicos], não foi exatamente para mim. Acho que ele falou sobre o que ele sabe que acontece no banheiro." O shopping diz não compactuar com qualquer tipo de violência e que segue colaborando com as autoridades.