PAÍS Frente fria se afasta, mas chuva persiste no leste de São Paulo e litoral do Rio de Janeiro; instabilidades tropicais atingem Nordeste, Amazonas, Amapá, e Rondônia ESTADO DE SP Vento úmido que sopra do mar mantém o céu encoberto na Grande SP, litoral e Vale do Ribeira; chuvas continuam CAPITAL PAULISTA Mínima: 19º C Máxima: 26º C Lua nova