Presidente quer Beltrame para Segurança

GUSTAVO URIBE E TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer sondará o ex-secretário estadual do Rio de Janeiro José Beltrame para o comando do novo Ministério da Segurança Pública. Segundo a reportagem apurou, Temer escalou auxiliares presidenciais para entrar em contato com Beltrame até a semana que vem para saber da disposição dele de assumir a estrutura, que deve ser criada até o final do mês. A indicação dele conta com o apoio dos ministros palacianos e das bancadas carioca e gaúcha do MDB na Câmara dos Deputados. Além de ser considerado um nome técnico e de prestígio na área, Beltrame é delegado aposentado da Polícia Federal. A aposta é de que a nomeação dele reduza a resistência na corporação com a eventual saída da Polícia Federal da Justiça. Nos bastidores, delegados têm criticado a mudança e afirmado que ela pode interferir nas investigações em andamento. Pelo esboço feito pelo Palácio do Planalto, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional iriam para o controle da nova pasta. A eventual escolha de Beltrame não agrada ao líder da "bancada da bala", Alberto Fraga (DEM-DF). Segundo ele, o ex-secretário "não deu conta do recado" com a questão da segurança pública no Rio de Janeiro. "O nome dele está equivocado, não tem capacidade técnica para gerenciar a Segurança Pública. O nome escolhido deveria ser da Polícia Militar ou da Polícia Civil", disse à reportagem. Temer também chegou a avaliar o nome do ministro Raul Jungmann, mas tem esbarrado na dificuldade em encontrar um substituto para o comando da Defesa. O receio dele é de que uma troca possa causar revolta e desconforto com as Forças Armadas, que já manifestaram contrariedade em reunião com o presidente na quarta-feira (14). A criação da nova pasta faz parte de estratégia do presidente de criar uma marca para seu governo na área de segurança pública. Segundo pesquisa interna do MDB, o tema é um dos que mais preocupa os brasileiros para o processo eleitoral deste ano. A ideia do presidente, que cogita disputar a reeleição neste ano caso melhore seus índices de aprovação, é de se antecipar ao pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, que já disse que criará a pasta caso seja eleito presidente.