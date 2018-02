Namorado de Sasha, ator Bruno Montaleone, vai entrar em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Bruno Montaleone, namorado de Sasha Meneghel, vai entrar em "O Outro Lado do Paraíso", atual novela da faixa das 21 horas da Globo. A informação foi antecipada por Flávio Ricco, colunista do UOL, e confirmada pela reportagem. No folhetim de Walcyr Carrasco, Montaleone será João, também conhecido como Johnny, o misterioso irmão de Mariano, papel de Juliano Cazarré. O personagem do namorado de Sasha será um típico conquistador, que sempre viveu as custas do irmão e diz que é recém-formado em medicina. Na trama, ele prometerá ajudar Lívia, interpretada por Grazi Massafera, que não consegue engravidar. NAMORO BADALADO Sasha e Montaleone assumiram o relacionamento em São Miguel do Gostoso (RN), onde passaram o Réveillon. "Eu e minha pequena no set de gravação de Lagoa Azul", brincou Montaleone, ao publicar uma das primeiras imagens ao lado da filha de Xuxa no seu Instagram. Já Sasha disse "adoro tu" na legenda de um clique no qual beija o rosto de Montaleone.