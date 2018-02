Bruna Marquezine rende a foto mais curtida do Carnaval

A aparição de Bruna Marquezine, 22 anos, como musa do Bloco da Favorita rendeu a foto mais curtida do Carnaval, que gerou 600 milhões de interações feitas por 70 milhões de pessoas no Instagram. O segundo lugar ficou com a colega de cena de Marquezine na novela “Deus Salve o Rei”, Marina Ruy Barbosa, que fez seu próprio bloco de Carnaval. Juliana Paes, Viviane Araújo e Sabrina Sato são as rainhas de bateria mais curtidas na rede social. Enquanto o vídeo de Ivete Sangalo na maternidade foi o mais assistido, o comediante Whindersson Nunes teve a segunda produção mais assistida com a paródia da música “Envolvimento”, que conquistou mais de cinco milhões de visualizações.

Celebridades

Anitta debocha de ‘influenciadores’ que lhe pedem ingressos

A cantora carioca Anitta usou seu Instagram para criticar influenciadores digitais que lhe pedem ingressos para shows em troca de “divulgação”. Em pelo menos dez Stories no Instagram publicados na noite desta quarta-feira (14), ela fingiu que estava pedindo ingressos e favores para as pessoas ao seu redor e falava “mas eu tenho muitos seguidores” em tom de deboche. Nas redes sociais, internautas sugeriram que o deboche foi para a ex-BBB Emily, hoje com 3,3 milhões de seguidores no Instagram. Enquanto isso, Anitta tem 26,4 milhões.

Drake

Rapper paga R$ 32 mil em compras para faxineira de resort em Miami

Após fazer uma doação de R$ 81 mil para uma escola, bancar uma bolsa de estudos para uma estudante universitária e pagar as compras dos clientes de um supermercado, o rapper Drake desta vez ajudou uma faxineira. Odelie Paret, imigrante haitiana que trabalha em um resort de luxo em Miami Beach, demora quatro horas para chegar ao trabalho. Ao terminar seu expediente no dia 6 de fevereiro, Odelie foi surpreendida pelo rapper, que pagou uma diária para ela no resort em que trabalha há mais de 20 anos. Após receber massagem no spa e comer lagosta em um dos restaurantes do local, o rapper levou a haitiana para uma loja de departamento. No local, Drake deu 45 minutos para Odelie pegar tudo o que quisesse e ele iria pagar para ela. Ela comprou sapatos, perfumes e uma bolsa, que totalizaram cerca de US$ 10 mil (aproximadamente R$ 32 mil). O jogador de futebol americano Antonio Brown postou fotos da ação no Instagram.

Música

Gretchen e Katy Perry devem se encontrar no Brasil

Em pleno carnaval, a cantora norte-americana Katy Perry revelou em seu Instagram que havia batido um papo, por meio de uma ligação em vídeo, com a brasileira Gretchen, estrela de um dos seus vídeos - o que apresenta a letra da música “Swish Swish”, parceria com a rapper Nicki Minaj. “Curtindo com minha rainha”, escreveu Katy Perry na imagem, acompanhada das clássicas palavras em português que ela aprendeu com os fãs brasileiros: “morta” e “linda”. Gretchen, porém, negou que o papo tenha sido para combinar uma participação nos shows de Katy Perry no Brasil, como começou a ser especulado por fãs logo após a publicação da imagem.

Televisão

Silvio Santos passa mal e interrompe gravação; SBT nega

O apredsentador Silvio Santos, 87 anos, teve um mal estar durante a gravação de seu programa nesta quinta-feira (15). Ele cancelou a gravação de dois quadros e outra que aconteceria no próximo sábado (17). As informações são do colunista Flávio Ricco, do UOL. Segundo o colunista, o apresentador gravaria os quadros “Jogo dos Pontinhos” e “Jogo das 3 Pistas” com os jornalistas Cassius Zeilmann e Marcia Dantas, mas suspendeu a gravação e liberou os profissionais. À tarde, ele teria se sentido melhor e gravado o quadro “Bolsa Família”. Procurado pela reportagem, o SBT negou as informações. A assessoria de Silvio disse que ele passa bem e “gravou o que tinha que gravar”.

Níver do dia

Oscar Schmidt

ex-jogador de basquete brasileiro

60 anos