Fluminense faz seu melhor jogo do ano, goleia Salgueiro e avança na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense não deu espaço para a zebra e goleou o Salgueiro por 5 a 0, nesta quinta-feira (15), pela segunda fase da Copa do Brasil. Com gols de Gilberto (2), Marcos Júnior, Robinho e Sornoza, o time tricolor se classificou no estádio Nilton Santos com sua melhor apresentação neste ano. Essa é a quarta vitória consecutiva do Fluminense, que não começou bem a temporada e nem sequer se classificou para as semifinais da Taça Guanabara. Aos poucos, porém, o time de Abel Braga vem se acertando e já não sabe o que é perder há seis partidas. Na próxima fase, o Fluminense enfrentará o vencedor do duelo entre Juventude e Avaí. Impondo seu ritmo do primeiro ao último minuto, sem tomar conhecimento do rival, o Fluminense entrou muito ligado, e a vitória foi construída sem maiores dificuldades. Gilberto, após belo passe de Sornoza, abriu a contagem logo aos 6min do primeiro tempo. Aos 19min, Marcos Júnior aproveitou rebote e ampliou. Parecendo acuado, o time visitante sentiu o golpe e só ameaçou o goleiro Júlio César em chutes de fora da área. O Fluminense, por sua vez, tocou a bola com absoluta tranquilidade e foi senhor da partida no primeiro tempo. Com a mesma disposição e velocidade, o Fluminense retornou para o segundo tempo disposto a ampliar a contagem. E foi o lateral Gilberto quem apareceu novamente para marcar. Aos 9min, o jogador aproveitou passe de Pedro e ampliou o placar. E o carnaval tricolor continuou no estádio do Botafogo. De pé em pé, o time foi tocando até a bola chegar para Robinho, que havia entrado em lugar de Marcos Júnior, fuzilar e marcar o quarto gol, aos 22min. Para fechar a conta, Sornoza, aos 42min, tabelou com Pedro e ficou de frente para o goleiro Mondragón para fazer o quinto gol do Fluminense. O destaque do triunfo tricolor foi o meio-campista Sornoza. Questionado neste início de ano, o equatoriano foi o dono do jogo. Com muito espaço, o camisa 10 distribuiu passes para os gols de Gilberto Marcos Júnior e Robinho, fez o dele e sobrou em campo. FLUMINENSE Júlio César; Renato Chaves, Gum, Ibañez; Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza, Marlon; Marcos Junior (Robinho), Pedro. T.: Abel Braga SALGUEIRO Mondragon; André (Dadá), Mauricio, Luis Eduardo, Izaldo; Escuro, Juninho, Alexon, Jaildo; Piauí, Willian Anicete. T.: Paulo Júnior Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro Juiz: Jean Pierre Goncalves Lima (RS) Cartões amarelos: Renato Chaves, Gum (Fluminense); Luiz Eduardo, Izaldo, Escuro (Salgueiro) Gols: Gilberto, aos 6min do primeiro tempo; Marcos Junior, aos 19min do primeiro tempo; Gilberto, aos 9min do segundo tempo; Robinho, aos 22min do segundo tempo; Sornoza, aos 42min do segundo tempo