Viegas, Caruso e Kaysar especulam sobre prova do líder no 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O "clube do bolinha" do "BBB18" está de olho em mais uma liderança, que pode ser conquistada na prova desta quinta-feira (15). Até agora, somente homens foram líderes no reality: Mahmoud, Lucas e o atual detentor da coroa, Diego. Já no paredão, as mulheres é que estão levando a pior: das três eliminadas, todas são mulheres (Mara, Jaqueline e Ana Paula). Enquanto o momento da prova não chega, o trio Viegas, Caruso e Kaysar especulou sobre como será a prova. "Quando é sorte, quem dormiu o dia inteiro, quem não treina nada, que não lê, quem não assiste filme, quem tá morto, pode ganhar", analisou Viegas, que está o dia inteiro focado em vencer a prova. "Pelo menos quando é raciocínio lógico exige um lance, quando é velocidade, quando é resistência, quando é força", opina o músico. Preparado, Viegas fez até um sanduíche antes de encarar a prova. "Nunca se sabe quanto tempo vamos passar lá", disse ele antes da refeição. Será que o paulista terá sorte nesta quinta (15)?