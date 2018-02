Inter vira sobre o Juventude e lidera o Gaúcho

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional levou um susto, mas se reergueu no jogo. Nesta quinta-feira (15), bateu o Juventude por 3 a 1 de virada e se tornou líder do Campeonato Gaúcho. Com 15 pontos, o time colorado superou Caxias, que tem 14, e Brasil de Pelotas, que soma 13. Já o Juventude permaneceu com os mesmo 8 que tinha antes do jogo. O Inter, contudo, tem um jogo a mais que a maioria dos concorrentes, principalmente os do topo da tabela. O próximo compromisso dos colorados é no domingo, em Rio Grande, contra o São Paulo-RS. Já o Juventude encara o Cruzeiro-RS, em Caxias. O jogo marcou o reencontro do Inter com técnico Antonio Carlos Zago, que comandou o Colorado em 2017. Zago foi vaiado pelos torcedores antes da partida. Agora técnico do Juventude, ele usou as mesmas armas que colocava em campo no Colorado. Começou bem, mas acabou derrotado. O melhor jogador na vitória do Inter foi D'Alessandro. O meio-campista argentino, de 36 anos de idade, deu as três assistências para os gols colorados, marcados por Patrick, Iago e Nico López. Os destaques negativos do jogo foram Leandro Damião e Cuesta. O zagueiro falhou no gol do Juventude e depois parecia muito incomodado com isso, enquanto o centroavante ainda não marcou o primeiro gol na temporada e novamente não rendeu o mesmo dos demais. O Internacional encontrou dificuldades no começo do jogo. Com D'Alessandro preso entre três marcadores no meio-campo do Juventude, a criação de jogadas precisou partir dos volantes e demorou para o encaixe acontecer. Enquanto isso, o Juventude aproveitou-se de uma falha defensiva de Victor Cuesta e abriu o placar. Guilherme Queiróz recebeu a bola que, depois de lançamento, não foi afastada pelo zagueiro argentino. Na saída de Danilo Fernandes, o encobriu e fez 1 a 0, aos 14min do primeiro tempo. Não tardou o empate. O Colorado melhorou na partida com frequentes trocas de posição entre Patrick, Pottker e D'Ale. Em uma cobrança de escanteio, enquanto todos esperavam cruzamento, D'Alessandro foi mais esperto. Passou para Patrick, rasteiro. Ele, posicionado na primeira trave, apenas bateu cruzado e colocou na rede, aos 20min. E antes do intervalo o Inter virou. Depois de perder uma série de chances com Patrick, Pottker e Damião, o gol veio de onde se espera menos: um defensor. Uma troca de passes teve enfiada de D'Alessandro e gol de Iago, aos 42min. O gol que fechou o placar foi do uruguaio Nico López em seu primeiro toque na bola. Ele entrou na vaga de Pottker e, após receber passe de D'Alessandro (a terceira assistência no jogo), colocou rasteiro na rede, aos 34min. INTERNACIONAL Danilo Fernandes; Dudu (Gabriel Dias), Klaus, Victor Cuesta, Iago; Rodrigo Dourado (Wellington Silva), Edenílson, William Pottker (Nico López), D'Alessandro, Patrick; Leandro Damião. T.: Odair Hellmann JUVENTUDE Douglas; Vinícius, Fred, Cesar Martins (Vidal), Pará; Sananduva, Guilherme Ozelame (Denner), Fellipe Mateus, Felipe Lima (Caprini); Ricardo Jesus, Guilherme Queiróz. T.: Antonio Carlos Zago Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Juiz: Daniel Bins Renda: R$ 320.175,00 Público:13.440 (total) Cartões amarelos: Guilherme Queiróz, Fillipe Mateus (Juventude); Iago (Inter) Gols: Guilherme Queiróz, aos 14min do primeiro tempo (Juventude); Patrick, aos 20min do primeiro tempo; Iago, aos 42min do primeiro tempo; Nico López, aos 34min do segundo tempo (Inter)