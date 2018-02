'Meu vestido teve que ser todo apertado', diz Jojo Todynho sobre perda de 12 quilos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sucesso está fazendo a funkeira Jojo Todynho, 21, correr pra lá e pra cá. A "maratona", inclusive, está fazendo a cantora emagrecer 12 quilos. "Meu vestido do Baile da 'Vogue' teve que apertar todo", disse a artista em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera no Carnaval de Salvador. "Foi uma correria, um desespero", completou. Jojo, inclusive, foi uma das artistas mais disputadas da festa. Estourada com o hit "Que Tiro Foi Esse?", a cantora chegou atraindo todos os holofotes. O tal vestido, que precisou ser apertado, era um longo dourado, de mangas compridas, com uma fenda na lateral de uma das pernas e cujo decote não escondia seus seios fartos -uma espécie de marca registrada. "Vim toda trabalhada no Barroco", afirmou, enquanto era guiada por sua equipe.