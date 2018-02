Red Bull vence Novorizontino e embola disputa de vagas no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Red Bull manteve a boa fase no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (15), a equipe campineira conquistou sua primeira vitória fora de casa ao derrotar o Novorizontino por 2 a 0, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O veterano Éder Luís abriu o placar para o Red Bull aos 43min do primeiro tempo, e André Castro definiu o triunfo, aos 10min da etapa final. Com o resultado, o time dirigido por Ricardo Catalá soma 10 pontos nas últimas quatro rodadas e embola a briga pelas duas vagas do Grupo D no "mata-mata". O Red Bull chegou a dez pontos e tem o mesmo número do Botafogo-SP, sendo superado pelo número de vitórias. A liderança pertence ao Santos, com 11. Já o Novorizontino completa três partidas sem vitória e segue na lanterna do Grupo C. São oito pontos somados, quatro atrás do São Bento, o segundo colocado. Federer fica a uma vitória da liderança do ranking mundial de tênis SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O suíço Roger Federer teve um pouco mais de dificuldade, mas avançou às quartas de final do ATP de Roterdã. Nesta quinta-feira, o tenista se classificou com uma vitória por 2 a 0, com parciais de 7-6 (10-8) e 7-5, sobre o alemão Philipp Kohlschreiber. Com isso, Federer, que já foi campeão do Aberto da Austrália neste ano, pode voltar à liderança do ranking mundial nesta sexta-feira e, aos 36 anos de idade, se tornar o atleta mais velho a alcançar o topo. Para isso, ele precisa vencer o holandês Robin Haase, número 42 do ranking mundial. Federer esteve na liderança do ranking da ATP pela última vez em novembro de 2012.