Jennifer Aniston e Justin Theroux  anunciam separação depois de seis anos casados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atores Jennifer Aniston, 49, e Justin Theroux, 46, anunciaram nesta quinta-feira (15) que estão separados desde o final do ano passado. Os dois estavam juntos desde 2011 e haviam se casado em 2015 em uma cerimônia íntima. Eles não têm filhos. O casal afirmou que está fazendo o anúncio publicamente "em um esforço para reduzir qualquer especulação adicional". "Em um esforço para reduzir qualquer especulação adicional, decidimos anunciar a nossa separação. Esta decisão foi mútua e amorosa no final do ano passado", disse o comunicado, divulgado pelo porta-voz do casal, Stephen Huvane. No comunicado, os atores afirmam que são melhores amigos e "decidiram se separar como casal, mas esperamos para continuar nossa amizade bem-amada". Eles também afirmaram que optaram pelo comunicado público para transmitir a verdade já que a indústria de fofocas não pode resistir a uma oportunidade de especular. "Normalmente, faria isso de forma privada, mas dado que a indústria de fofocas não pode resistir a uma oportunidade de especular e inventar, queríamos transmitir a verdade diretamente. Tudo o que é impresso sobre nós não é diretamente dito por nós, mas uma narrativa fictícia de outra pessoa. Sobretudo, estamos determinados a manter o profundo respeito e amor que temos um pelo o outro." CASAMENTOS DE ANISTON Jennifer Aniston e Brad Pitt se casaram em 2000, mas o casamento deles começou a ter problemas em 2004, quando Pitt e Angelina Jolie supostamente começaram a se relacionar, durante as gravações do filme "Sr. E Sr.ª Smith". Na época, ambos negaram qualquer envolvimento, mas começaram a ser fotografados juntos nas viagens de Jolie em missões humanitárias. Em uma entrevista para a "Vogue" em 2007, Jolie afirmou que ela e Pitt começaram a se relacionar romanticamente somente após o ator se divorciar de Aniston, em 2005. Contudo, ela contou que começou a desenvolver sentimentos por Pitt enquanto gravavam o filme. "Por conta do filme nós acabamos nos aproximando e fazendo coisas loucas. Acho que encontramos uma amizade e parceria que acabou acontecendo. Em alguns meses, eu pensava 'Deus, mal posso esperar para chegar ao trabalho'", afirmou Jolie. No ano seguinte, Aniston disse em sua entrevista para a "Vogue" que os comentários de Jolie foram inapropriados. "Houve histórias que aconteceram, definitivamente, em uma época que eu não sabia o que estava havendo. Dizer aquelas coisas sobre como ela mal podia esperar para chegar ao trabalho não foi nada legal." Jolie e Pitt começaram a namorar publicamente logo após o divórcio do ator, mas se casaram apenas em 2014. O casal tem seis filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne. Eles se divorciaram em setembro de 2016, após 11 anos juntos. Na época, o site "TMZ" informou que Angelina entrou com o pedido de divórcio alegando diferenças irreconciliáveis -Brad teria problemas com álcool. Recentemente, Brad, que afirma ter parado de beber desde a separação de Angelina, começou a fazer terapia e teria pedido desculpas "por todo mal-estar causado" a sua primeira ex-mulher, que agora é casada com Justin Theroux. O ator e Aniston se casaram em 2015, em uma cerimônia realizada na sua residência em Bel-Air. Em janeiro, Jolie e Aniston se encontraram pela segunda vez em nove anos no Globo de Ouro. Na ocasião, a ex-mulher de Pitt foi flagrada ignorando a atriz de "Friends" no palco da cerimônia. CASA DE ANISTON A atriz de "Friends" comprou o imóvel em 2011 por US$ 21 milhões (cerca de R$ 67 milhões) e disse que teve dificuldades em deixar o então marido, Justin Theroux, colaborar com a decoração do ambiente. "Eu olho para meu marido, meus cachorros e nossa casa, e não há outro lugar onde eu gostaria de estar", afirmou a atriz à revista "Architectural Digest". O designer Stephen Shadley contou para a publicação que Aniston escolheu materiais de madeira, bronze e pedra para o novo lar. "Não importa quanto algo seja glamoroso, precisa ser aconchegante e convidativo", explicou.