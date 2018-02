Palmeiras empata com o Linense e perde os 100% no Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chegou ao fim a campanha de 100% de aproveitamento do Palmeiras no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (15), a equipe empatou com o Linense, em pleno Allianz Parque, por 2 a 2. Em grande fase, Borja foi o autor dos gols alviverdes, mas Adalberto e Murilo Henrique igualaram o placar para a equipe visitante. Apesar do tropeço, o Palmeiras continua com folga nas lideranças do Grupo C e da classificação geral do Paulista, com 19 pontos. O time conseguiu abrir sete de diferença para o vice-líder Corinthians, que perdeu para o São Bento na última quarta-feira (14). Já o Linense está na 15ª posição geral, na zona do rebaixamento. O Palmeiras voltará a jogar no domingo (18), contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, uma semana antes do clássico contra o Corinthians. Para o jogo, a grande novidade do Palmeiras foi a entrada de Alejandro Guerra no ataque, atuando aberto pela ponta direita no lugar de Willian. Com apenas três minutos, o meia mostrou que a opção de Roger Machado foi certeira. O venezuelano recebeu passe de Marcos Rocha, girou em cima da marcação e deu um lançamento de trivela para Borja. O colombiano ganhou na corrida de Adalberto e bateu de primeira para abrir o placar para a equipe alviverde. Nos 10 minutos iniciais, o Palmeiras manteve o ritmo forte, mas não conseguiu ampliar o marcador por conta da marcação do Linense. Com o tempo, os visitantes se soltaram e tiveram uma boa chance com chute de fora da área de Marcão Silva, defendido por Jailson. Mesmo sendo o destaque do jogo, Borja teve participação no gol de empate do Linense. O camisa 9 cometeu falta e tomou cartão amarelo. No cruzamento, o zagueiro Adalberto encobriu Jailson com um cabeceio. Borja deu mais uma mostra no segundo tempo de que a sua confiança está de volta. Aos seis minutos, Marcos Rocha viu o colombiano passar e deu um lançamento rasteiro em sua direção. O atacante fintou o goleiro Victor Golas e, sem ângulo, ampliou o marcador. O Linense voltou ao ataque e conseguiu o empate aos 29 minutos da etapa final. De primeira, o meia Murilo Henrique acertou um chute forte, que desviou em Thiago Martins e entrou no canto direito. PALMEIRAS Jailson; Marcos Rocha, Antonio Carlos, Thiago Martins, Michel Bastos; Tchê Tchê, Felipe Melo, Lucas Lima (Keno); Guerra (Gustavo Scarpa), Borja, Dudu (Willian). T.: Roger Machado LINENSE Victor Golas; Reginaldo, Adalberto, Leandro Silva, Fernandinho (Berguinho); Marcão Silva, Bileu, Eduardo, Murilo Henrique; Danielzinho (Giovanni), Wilson. T.: Márcio Fernandes Estádio: Allianz Parque, em São Paulo Juiz: Lucas Canetto Bellote Público e renda: 25.712 torcedores e R$ 1.435.029,10 Cartões amarelos: Borja (Palmeiras); Marcão Silva (Linense) Gols: Borja, aos 3min do primeiro tempo e aos 8min do segundo tempo (Palmeiras); Adalberto, aos 43min do primeiro tempo, e Murilo Henrique, aos 29min do segundo tempo (Linense)