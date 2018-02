SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quase todo o elenco do Paris Saint-Germain já havia se manifestado no Instagram, mas ainda faltava um post de Neymar após a derrota por 3 a 1 para o Real Madrid, no jogo de ida das oitavas da Liga dos Campeões. Ele finalmente se manifestou. "Obrigado, meu Deus, por todos os momentos que tenho no futebol, principalmente os mais difíceis! Nunca te disse que a caminhada seria fácil, mas sim que valeria a pena", escreveu o craque. O camisa 10 já havia falado à imprensa na zona mista do Santiago Bernabéu, mas ainda mantinha o silêncio na internet. Mais cedo nesta quinta-feira (15), Edinson Cavani se mostrou esperançoso em relação às chances do time francês na partida de volta, que ocorrerá no Parque dos Príncipes, na capital francesa, no dia 6 de março. "Vamos levantar a cabeça, porque a união faz a força e a força nos ajuda a superar obstáculos", escreveu o atacante. Acompanhada de uma foto da equipe no Santiago Bernabéu, palco do jogo de ida, a publicação no Instagram foi feita em quatro idiomas. "Desapontado, mas ainda em pé. Pronto para a guerra. Obrigado a todos os torcedores pelo enorme apoio. Juntos, nós somos um. Vemos vocês no Parque [dos Príncipes] no dia 6 de março", escreveu Kimpembe na mesma rede social. Rabiot fez o único gol do PSG durante este primeiro duelo. "Não, ainda não acabou. Contamos com vocês para cantar e incentivar com entusiasmo durante 90 minutos! Nós precisamos do apoio incondicional dos nossos torcedores e daremos tudo em campo. Perdemos a batalha, mas não a guerra", postou o volante, que causou polêmica ao dizer que "é fácil fazer 8 gols no Dijon". No entanto, apesar do gol de Rabiot, Lo Celso comprometeu o time ao fazer pênalti sobre Kroos no fim do primeiro tempo. A cobrança foi convertida por Cristiano Ronaldo, que ainda viraria o jogo na etapa final. Marcelo fechou a conta em 3 a 1. Com os dois gols desta quarta, o português se tornou o primeiro atleta da história a marcar 100 vezes por um único time na Liga dos Campeões –excluindo os gols que fez pelo Manchester United, ele agora tem 101 pelo Real. Para efeitos de comparação, Messi tem 97 pelo Barcelona. O jogo de volta das oitavas de final da competição europeia acontece no dia 6 de março, desta vez no Parque dos Príncipes, em Paris. Após o apito final, Neymar disse que "está difícil, mas não é nada impossível".