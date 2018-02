Globo se confunde e tira liderança de Diego

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova líder do "BBB 18" é Ana Clara, que foi anunciada como campeã da prova desta quinta-feira (15) após uma reavaliação da contagem de pontos. Ela dividirá a liderança com o pai, Ayrton, já que os dois jogam como apenas um participante. Inicialmente, o líder anunciado tinha sido Diego, pela segunda vez consecutiva. O paraense acertou a resposta da última pergunta na rodada final do game, em que restavam apenas ele e Ana Clara. Segundo a emissora, porém, Diego deveria ter sido eliminado em uma rodada anterior, mas houve um erro na contagem. Ana Clara, portanto, foi quem acertou o maior número de respostas. Tiago Leifert interrompeu a programação da emissora e apareceu novamente no ar no "BBB 18" para anunciar a mudança. Ele ainda chegou a pedir desculpas a Diego. PROVA A prova do líder do "BBB 18" desta quinta-feira (15) foi um jogo de memória e atenção. Antes de o jogo começar, os participantes sortearam números e sentaram em bancadas. Em seguida, assistiram a um show com uma bailarina que trocava de roupa várias vezes. As perguntas tinham a ver com os trajes e acessórios usados por ela. Os participantes tinham que responder "verdadeiro" ou "falso" às perguntas feitas por Tiago Leifert, como por exemplo: "O primeiro traje usado pela bailarina era um vestido azul, verdadeiro ou falso?". Quem acertasse mais respostas ganharia mais pontos e se tornaria o líder. Patrícia começou a prova na frente, mas começou a ser ultrapassada pelos colegas e acabou eliminada. Kaysar, Mahmoud, Nayara, Wagner e Lucas foram eliminados na mesma rodada. Aos poucos, cada "brother" foi sendo eliminado conforme errava as respostas. Restaram os dois finalistas Diego e Ana Clara, que se enfrentaram em uma última questão mata-mata. Diego foi declarado campeão, mas depois de uma reavaliação da emissora, descobriu-se que ele deveria ter sido eliminado em uma rodada anterior.