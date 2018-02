Keyla exige que Roney conte por que ele e Aldo brigaram em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Keyla (Gabriela Medvedovski) tenta conversar com Tato (Matheus Abreu) sobre Aldo. Bóris (Mouhamed Harfouch) comunica a Jota (Hall Mendes) e Ellen (Heslaine Vieira) que eles darão uma entrevista sobre o projeto que desenvolvem no Cora Coralina. Edgar (Marcello Antony) repreende Malu (Daniela Galli) por falar com o jornalista da sala dele. JM passa para o nome de MB o novo colégio de Malu e Edgar. Guto (Bruno Gadiol) convence Benê (Daphne Bozaski) a treinar com ele para a prova de habilidade específica da faculdade. Juca (Mikael Marmorato) começa a trabalhar na lanchonete de Roney (Lucio Mauro Filho). Mitsuko (Lina Agifu) teme o resultado dos exames. Tato decide procurar Aldo. Keyla exige que Roney conte por que ele e Aldo brigaram. MB confidencia a Lica sobre o colégio que JM passou para seu nome.