Afonso diz a Catarina que irá libertá-la em 'Deus Salve o Rei'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Augusto (Marco Nanini) dá um prazo para Constantino (José Fidalgo) libertar Catarina (Bruna Marquezine). Diógenes aconselha Constantino a libertar Catarina, mas o duque prefere lutar. Martinho não aceita o dinheiro de Virgílio (Ricardo Pereira). Lucrécia (Tatá Werneck) desabafa com Pietro sobre o desinteresse de Rodolfo por ela. Tirso sugere aos outros presos da masmorra que eles aproveitem que a guarda do castelo foi reduzida para fugir. Saulo consegue emprego na mina com Hélvio. Augusto decide pagar o resgate de Catarina. Constantino recebe o resgate de Afonso (Rômulo Estrela) e Demétrio (Demétrio Filho) e comunica que só soltará Catarina depois que o exército de Artena deixar sua tropa passar. Afonso não concorda com a decisão de Augusto de surpreender a tropa de Constantino atacando-a ao amanhecer. Tirso e os outros presos conseguem fugir e atacam a feira onde está Amália (Marina Ruy Barbosa) e Constância (Débora Olivieri). Afonso entra escondido na tenda onde está Catarina e avisa a princesa que irá retirá-la dali.