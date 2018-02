Tônia diz a Bruno que está grávida dele na frente de Raquel em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Patrick convence Alzira a denunciar Vinícius. Mariano se culpa por Cleo ter ido trabalhar no bordel. Alzira denuncia Vinícius, e Patrick tem uma ideia para conseguir provas contra o delegado. Henrique beija Duda/Elizabeth (Gloria Pires). Tônia revela a Bruno (Caio Paduan) que está grávida dele na frente de Raquel (Erika Januza). Zé Victor não se conforma com o desaparecimento de Tônia. Raquel termina com Bruno e volta para sua casa. Clara (Bianca Bin) ajuda Raquel e deixa Radu para cuidar dela. Caetana pede a ajuda de Xodó para ir à casa de Mercedes. Rosalinda garante a Estela que Amaro voltará a aparecer. Tônia surge no salão, e Ivanilda e Nicácio desconfiam quando ela fala que está grávida de Bruno. Patrick estranha o comportamento de Janete e comenta com Clara. Bruno apreende o computador do delegado. Clara procura Aura no hospital. Vinícius exige que Sophia (Marieta Severo) que o ajude a fugir.