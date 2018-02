KLM lança etiqueta de bagagem que dá dicas de Amsterdã para brasileiros

GUILHERME MAGALHÃES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A KLM acaba de lançar a versão em português da “Care Tag”, a “etiqueta de bagagem inteligente” que dá dicas de Amsterdã para os passageiros da companhia holandesa. O aparelho funciona por meio de geolocalização com GPS off-line —ou seja, não é preciso estar conectado à internet— e fornece informações sobre a cidade quando o visitante passa por um local em que há uma dica. Os áudios foram gravados por tripulantes da KLM e informam, por exemplo, quais ruelas são as mais usadas pelos ciclistas, em quais cruzamentos deve-se ter atenção redobrada e onde é importante tomar cuidado com seus pertences. Também há dicas sobre onde encontrar boa comida holandesa de graça ou locais para alugar bicicletas e barcos. O projeto foi lançado em 2017 e agora, com a versão em português, está disponível para viajantes brasileiros que já têm reserva para voar com a KLM em 2018. Serão disponibilizadas 1.500 unidades da “Care Tag” em português de forma gratuita com entrega em domicílio. Para solicitar uma, é preciso fazer o pedido no site —https://caretag.klm.com/br/home— e informar o número do voo, nome completo, data da viagem para Amsterdã e número do bilhete.