Menino foge do Peru para conhecer ídolos youtubers no interior de SP

TATIANA CAVALCANTI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um menino de 12 anos fugiu da casa dos pais, no Peru, atravessou a fronteira com o Brasil a pé e viajou de carona até Sorocaba (99 km de SP) para conhecer dois irmãos youtubers, dos quais é fã. A viagem durou seis dias e ele foi encontrado quinta-feira da semana passada (8). De acordo com informações do Consulado-Geral do Peru, o garoto saiu de casa sem avisar os pais, apenas com seu documento. Ele pediu carona até a fronteira com o Brasil. Ali, atravessou sem ser importunado, segundo o que ele contou. O menino, “muito esperto”, segundo o cônsul afirmou a funcionários, seguiu pedindo carona, até chegar a São Paulo, onde teria sido assaltado, segundo o Conselho Tutelar Norte de Sorocaba. Ao ver a cena, uma mulher teria ajudado o garoto com uma passagem de ônibus até Sorocaba, diz o Conselho Tutelar. Lá, a criança se dirigiu ao condomínio onde moram os irmãos Bruno e Lucas Berti, 21 e 17 anos respectivamente. Ele esperou até que, finalmente, a dupla desceu e fez fotos com o peruano. Depois do encontro, a mãe dos youtubers chamou o Conselho Tutelar e o menino foi levado para um abrigo. A família do garoto não sabia que ele estava no Brasil e, segundo o Consulado, não tinha registrado seu desaparecimento. A irmã da criança foi contatada após um vizinho, a quem o menino pediu ajuda por meio de redes sociais, passou o telefone. O cônsul peruano avisou à família que o menino está bem. Enquanto o garoto peruano espera num abrigo, o Consulado aguarda carta da família autorizando a viagem de volta da criança, “que está ansiosa para retornar à família”. O menino vai retornar de ônibus, com a supervisão da viação. Canal dos irmãos no YouTube tem mais de 2 milhões de seguidores. Os vídeos da dupla mais populares são os que impõem um desafio, como dar saltos mortais e pular na piscina do telhado, ou até aqueles de irritar o outro. Em um dos vídeos, eles desafiam o “oponente” a dizer dez palavras com a mesma letra em dez segundos. Se o outro não conseguir, leva um tapa na cara. Eles também prometem desafios em troca de “likes”. Além de ser youtuber, Lucas também tenta sucesso na carreira musical como DJ. Bruno investe na carreira musical como MC.