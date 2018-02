Onipresente na folia, Anitta rejeita rótulo de rainha do Carnaval

BERNARDO MOURA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Carnaval ainda não acabou para Anitta. Destaque nas folias de São Paulo, Minas Gerais e Salvador, a cantora desembarcou no Rio nesta quinta-feira (15) para comandar uma festa para 3.500 pessoas, com ingressos a R$ 300, no Camarote No.1, no Sambódromo. No sábado (17), ela lidera o Bloco das Poderosas pelas ruas do centro da cidade. "Eu tenho sentido uma sorte grande, pois os meus blocos e eventos pelo Brasil têm sido bem pacíficos. A galera tem só curtido e dançado. Eu não tenho visto confusão e estou muito feliz com isso", disse Anitta. Apesar da presença em carnavais Brasil afora e de liderar menções nas redes sociais durante a festa de Momo, Anitta rejeita o título de rainha do Carnaval: "Ai, que prepotência! Não! Jamais vou me intitular de nada, gente! Me intitulo cantora, feliz, e é isso aí." Império Serrano desde criancinha, a cantora lamentou o rebaixamento da escola de samba. Ela disse que não pretende desfilar no sábado das campeãs, mas justificou: "tenho vontade, mas me falta tempo." Se a presença de Anitta na Sapucaí no sábado (17) é dúvida, sua palestra na tradicional universidade americana Harvard em abril já está mais do que confirmada: "vou falar sobre a minha estratégia de marketing, da minha internacionalização." Ela confessa, porém, que ainda não fez uma apresentação para levar. "São muitas coisas acontecendo e, por isso, eu vou deixar para fazer isso mais pertinho." A Quinta da Anitta no Sambódromo teve shows de É O Tchan, Jojo Todynho e Alesso, além da própria Anitta.