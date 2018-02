Hamburgueria exibe curta filmado na periferia de SP e premiado na Argentina

THALITA MONTE SANTO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A hamburgueria e espaço cultural Tortina, na Vila Rio Branco, zona leste de São Paulo, exibe, neste sábado (17), o curta metragem "Maria", de Vinícius Campos. Filmado na periferia de Embu das Artes, na Grande São Paulo, "Maria" foi premiado como melhor filme latino-americano no Festival Internacional de Cine La Picasa, na Argentina, e também foi exibido no Festival de Mumbai, na Índia. O curta é uma adaptação do livro "Olhos d'Água", da escritora Conceição Evaristo, e retrata a jornada de uma mulher que sofre com diversos abandonos em sua vida. Durante o evento, a hamburgueria serve lanches artesanais, como o La Riquento (R$ 16), feito de pão de tomate com pimenta, hambúrguer suíno, queijo de coalho, tomate assado e molho barbecue. Porções de batata rústica (R$ 9), shimeji (R$ 8) e calabresa (R$ 8) também são boas pedidas. Para beber, milk-shakes (R$ 12), sucos (de R$ 5 a R$ 7), refrigerantes (R$ 4) e cervejas (de R$ 4 a R$ 9). MARIA Onde: estrada de Mogi das Cruzes, nº 2473, Vila Rio Branco, região leste de São Paulo, tel. 2046-8349 Quando: Sáb. (17): às 20h, 21h e 22h Quanto: grátis