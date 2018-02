Café for Fun, em SP, aposta em quitutes da culinária judaica

LUIZA FECAROTTA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Café for Fun nasceu há pouco mais de um mês em um trecho simpático de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, como extensão de um projeto maior, o Chef for Fun, um espaço com cozinha profissional, que pode ser alugado por hora, dia ou mês. O café, separado da rua por uma fachada envidraçada, combina madeira e tijolo aparente em sua decoração e busca tratar bem os grãos que dão forma a um cardápio extenso de bebidas quentes (como o latte cafuné, com expresso, leite cremoso, doce de leite e canela em pó; R$ 12,50) e frias (no expresso tônica, o café é extraído em um copo com gelo, com rodela de laranja e água tônica; R$ 12,50). Surgem microlotes especiais que podem alcançar o valor de R$ 30, a dose, e dois blends desenvolvidos para a casa pela True Coffee, empresa do barista Ton Rodrigues que garimpa grãos de pequenos produtores. Num deles, o resultado tem notas de tangerina e açúcar mascavo (R$ 12), segundo a proprietária Marcella Guttmann, produtora cultural de família judaica. Ela valoriza sua história, aliás, ao servir burekas, feitas por uma senhora judia do bairro, massa folhada recheada de batata ou de ricota com espinafre (R$ 8). Há ainda broa de milho, docinhos, bolos do dia e sanduíches. O biscoito que acompanha os cafés é feito pela avó de Marcella, com baunilha, semente de papoula e raspas de limão. CAFÉ FOR FUN Onde: R. Álvaro Anes, 37, Pinheiros, região oeste de São Paulo, tel. 3034-5467. 16 lugares Quando: Seg. a sex.: 8h às 18h Quanto: café expresso: R$ 6. CC: V, M, Au, E, D, H, C, S, G.