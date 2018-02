Comida e música latinas são destaque no novo Boteco do Arepa

MARINA CONSIGLIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um bar de aparência simples, mas de espírito animado, está desde setembro no Bexiga, no centro de São Paulo; No Boteco do Arepa, ritmos como cumbia e salsa dominam as caixas de som. Apesar de duas figuras enormes de cachorros-quentes destacarem as cinco versões do lanche no menu (a partir de R$ 5,90), as estrelas do bar são os petiscos típicos preparados pelo venezuelano Daniel Gonzalez, dono do bar. As arepas podem ter recheios como frango desfiado, maionese e abacate (R$ 10,90) ou carne desfiada com queijo prato (R$ 10,90). Para quem tem mais fome, os patacones (discos fritos de banana-da-terra) são bem servidos e têm sabores semelhantes. Não dispense os drinques: há piña colada e mojito. BOTECO DO AREPA Onde: r. Conselheiro Ramalho, 139, Bela Vista, tel. 3104-3165 Quando: cachorro-quente: Seg. a qui.: 11h às 24h; bar: sex.: 18h à 1h. Sáb.: 16h à 1h. Dom.: 14h às 23h