Novidade, Unica leva tradição da pizza napolitana ao Campo Belo

MARINA CONSIGLIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Declarada patrimônio imaterial da humanidade, a pizza napolitana, de tamanho individual e bordas gorduchas, ganhou, há um mês, mais um representante em São Paulo — a Unica Pizzeria, no Campo Belo, na zona sul de São Paulo. O restaurante ocupa um amplo imóvel de esquina no corredor gastronômico da rua Gabriele D'Annunzio, onde também estão casas como a argentina Malba e a italiana Sensi. As redondas têm coberturas elaboradas pelo pizzaiolo italiano Davide Civitiello. São três opções de massa —clássica, "storica" ou "cereale"— e sabores como a clássica marguerita (R$ 30) e a Burrata, com tomatinhos vermelhos e amarelos, pesto e manjericão (R$ 38). UNICA PIZZERIA Onde: r. Gabriele D'Annunzio, 1.254, Campo Belo, região sul de São Paulo, tel. 3564-2766. 60 lugares Quando: Ter. a qui.: 19h às 23h. Sex. e sáb.: 19h às 23h30. Dom.: 19h às 22h