Início da caravana de Lula pelo Sul é adiada para março

Lula: caravana vai passar por Curitiba (foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula)

O início da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela região Sul foi adiada para o dia 19 de março. Prevista inicialmente para o fim de fevereiro, a viagem será postergada, segundo o PT, para ajustar o roteiro ao calendário estudantil, diz o coordenador da caravana e vice-presidente do partido, Márcio Macedo. "Lula deve visitar uma série de institutos e universidades e para isso vamos aguardar o retorno do calendário letivo", explicou.

Entre as cidades que Lula deve visitar está Curitiba, ainda sem data definida.

Após percorrer todos os estados do Nordeste, além de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, dessa vez Lula vai ao Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. A caravana deve passar por pelo menos 14 cidades.