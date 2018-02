Mãe de youtuber morta no Litoral diz que não perdoa atirador

Rosania Domingos Santos: "Eles dois acabaram com o sonho de uma menina de 14 anos" (foto: Reprodução)

Rosania Domingos Santos, mãe da youtuber Isabelly Cristine Santos, de 14 anos, morta a tiros no último final de semana, no Litoral do Estado após uma desavença de trânsito, afirmou que não perdoa os responsáveis pelo incidente.

Segundo a polícia, Everton e Cleverson Vargas estavam no carro de onde partiu os disparos. Everton confessou ter atirado, mas alegou ter reagido para proteger a família de uma suposta ameaça. Ele alegou que outro carro teria ultrapassado seu veículo em alta velocidade. Os dois tiveram a prisão preventiva decretada.

"Eu não entendo até agora o porque foi feito isso. Eles dois acabaram com o sonho de uma menina de 14 anos. Acabaram com a minha vida. Não está sendo fácil para mim estar vendo a minha filha sendo velada agora, com 14 anos. Com tudo pela frente. Cheia de sonho", afirmou a mãe da menina em entrevista à RPC.

"Não perdoo. Posso perdoar muito mais para frente. Sinto muito, mas não perdoo. Eles tiraram a vida da minha filha. Tiraram meu bem maior, o meu amor, a minha vida. Eu não sei o que vai ser daqui pra frente sem ela. Porque ela era a minha melhor amiga, minha companheira", afirmou ela.