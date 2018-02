Casa de Ieda, em SP, serve bolinho de pirão de queijo coalho

LUIZA FECAROTTA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na minúscula Casa de Ieda, na largo da Batata, na zona oeste de São Paulo, a chef que dá nome ao restaurante Casa de Ieda homenageia a cozinha da Chapada Diamantina, ao lado de seu filho Everton Matos e de seu marido José Carmo. Uma de suas criações, com referência ao Nordeste, é o bolinho de pirão de queijo coalho recheado de carne de sol (R$ 15, a porção com 4 unidades). A massa, à base de queijo coalho, enriquecida com leite quente, manteiga de garrafa e farinha de mandioca para dar o ponto, envolve uma carne de sol desfiada, curada na casa, como Ieda aprendeu com seu pai, no passado. O bolinho, frito e crocante, vai muito bem na companhia do molho lambão, à semelhança de um vinagrete apimentado, bem temperado na casa. CASA DE IEDA Onde: r. Ferreira de Araújo, 841, Pinheiros, tel. (11) 4323-9158