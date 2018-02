Inácio vai a Quinta ver Mariana e confronta José Augusto em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Vitória (Vitória Strada) apresenta Vicente (Bruno Ferrari) a Inácio (Bruno Cabrerizo). Vicente sente ciúmes do pai de Mariana, e Maria Vitória o tranquiliza. Delfina (Letícia Sabatella) manda Vasco (Ricardo Pavão) não procurá-la mais na Quinta. Lucinda (Andreia Horta) descobre que foi roubada e pede ajuda a Fernão (Jayme Matarazzo). Gregório mostra a Leonor (Beatriz Campos) o que tirou do cofre da casa de São Vital. Helena chama Reinaldo para atender Geraldo, e o médico decide interná-lo. Fernão tem uma ideia para ajudar Lucinda a recuperar sua fortuna. Reinaldo ( Cassio Gabus Mendes) enfrenta Almeida para cuidar de Geraldo (Jackson Antunes) no hospital. Lucinda decide ajudar Fernão. Reinaldo avisa a Nicota (Olívia Araújo) sobre a doença de Geraldo. Artur confidencia a Celina (Barbara França) sua preocupação com o pai. Helena (Jessika Alves) comenta que trabalhará sozinha no Empório, e Giuseppe (Guilherme Prates) tem uma ideia. Henriqueta sugere a Inácio que compre uma barraca de frutas na feira. Maria Vitória se impressiona ao ver Vicente com Mariana. Delfina mente para José Augusto sobre as terras de Sebastião e o deixa cismado. Inácio vai a Quinta para visitar Mariana e confronta José Augusto.