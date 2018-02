Cruzeiro encaminha renovação de contrato com Ariel Cabral

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - As conversas envolvendo a manutenção de Ariel Cabral no Cruzeiro estão próximas de um desfecho positivo. O argentino já sinalizou a intenção de seguir na Toca da Raposa II, e o clube se prepara para a oferta de duas temporadas. Itair Machado, vice-presidente de futebol, se reunirá com o estafe do meio-campista nos próximos dias a fim de estender o compromisso. O intuito da diretoria é sacramentar o acordo logo para evitar que outra agremiação apresente uma oferta de pré-contrato para tirar o camisa 5 da capital mineira. O atual contrato de Ariel Cabral no Cruzeiro se encerra em dezembro deste ano. Os mineiros têm a intenção de oferecer um reajuste salarial, sem números revelados, e ampliar o compromisso até o fim de 2020. Embora a reunião esteja prevista para ocorrer entre domingo (18) e segunda-feira (19), já há uma conversa adiantada. Os mineiros sinalizaram a Rodolfo Baqué, empresário do volante, o que pretendem em caso de resposta positiva. E o bate-papo foi considerado produtivo. Questionado sobre o assunto, Ariel Cabral tergiversou: "Tenho contrato até o final do ano. Sei que estão conversando, mas está fora de mim ainda. Estou trabalhando para ajudar aqui e, depois, isso acontece com o que a gente faz dentro de campo. Se faz bem e se esforça, é claro que a gente vai querer jogar aqui. Estou pensando aqui. Mas depois vamos ver o que acontece", disse o argentino.