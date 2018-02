Inspiração de Jojo Todynho, Cacau Protásio diz que quer gravar com a funkeira

SARAH MOTA RESENDE RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho, 21, que fique ligada nos próximos papéis da atriz Cacau Protásio, 42. É que a artista da TV, inspiração para o nome artístico da cantora, afirmou que deseja gravar algo ao lado da funkeira do momento. "Eu acho ela maravilhosa, fico feliz da vida que ela tenha se inspirado em mim, é muito maravilhoso", afirmou a artista durante conversa com jornalistas para divulgar a nova temporada de "Mister Brau", série protagonizada por Lázaro Ramos e Taís Araújo na Globo -o programa deve ir ao ar na Globo a partir de abril. "Quero conhecer, quero gravar alguma coisa junto", completou. Sucesso do momento graças ao hit "Que Tiro Foi Esse", Jojo já declarou que adotou o nome da marca de achocolatado ?sem um D, para evitar problemas jurídicos?, depois de assistir Protásio em um episódio do "Vai Que Cola", sitcom do Multishow. Na cena em questão, a personagem Teresinha, interpretada pela atriz, afirmou que "peito de mulher faz Toddy".