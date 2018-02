Nova York estuda pedágio urbano para salvar metrô

SILAS MARTÍ NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Uma fila de carros dava voltas no posto de gasolina, suas buzinas berrando. "Há trânsito demais nas ruas, caminhões demais, carros parados em fila dupla", reclamava o taxista Thierno Diouf, enquanto enchia o tanque na hora do rush em Manhattan. Mesmo no frio abaixo de zero do inverno de Nova York, passageiros costumam descer de táxis como o dele para terminar a pé o caminho —a velocidade média dos carros na não passa de 7 km/h, e andar pode ser mais rápido. Mas um remédio —amargo, na opinião de alguns— contra a paralisia no trânsito da cidade acaba de voltar ao debate público. Nova York estuda cobrar um pedágio urbano dos carros e caminhões que circularem ao sul da rua 60 em Manhattan, onde ficam as lojas da Quinta Avenida e o distrito financeiro da ilha. No plano defendido pelo governador de Nova York, Andrew Cuomo, os carros —inclusive táxis e veículos de aplicativos como Uber, Lyft e Via— pagariam US$ 11,52, cerca de R$ 37, e caminhões teriam de desembolsar US$ 25,34, (mais de R$ 80), para dirigir por ali. Uma taxa de até US$ 5, ou quase R$ 16, ainda seria cobrada sobre cada viagem de táxi ou carros de aplicativo. Autoridades calculam que a cobrança pode render o equivalente a R$ 4,8 bilhões por ano aos cofres públicos, e o dinheiro seria reservado para bancar melhorias no metrô, que vem enfurecendo nova-iorquinos com descarrilamentos, acidentes e atrasos. VAMPIRISMO Não é uma ideia nova. Há uma década, o então prefeito Michael Bloomberg tentou convencer moradores de que essa era a solução para acabar com os engarrafamentos. Sua proposta foi derrotada, mas agora vem sendo ressuscitada diante do caos no metrô, que alguns analistas afirmam estar em seu pior estado desde a década de 1970 —calcula-se que seus problemas causam rombo anual de R$ 1,2 bilhão para a cidade. "O pedágio urbano é como um vampiro. Enfiam uma estaca no coração, e ele morre. Mas volta e meia arrancam a estaca e ele acorda", compara Jonathan Peters, um pesquisador de mobilidade urbana da Universidade da Cidade de Nova York. "É porque esse é um problema que foi sendo empurrado e ainda precisa de uma boa solução." Mas especialistas estão longe de chegar ao consenso. Uma cobrança nesses moldes está em vigor em Cingapura desde 1975 e foi implementada em Londres, que tem o modelo mais próximo do estudado pelos nova-iorquinos, há 15 anos, onde ajudou a diminuir congestionamentos num primeiro momento e depois se tornou só mais uma fonte de recursos. Outras cidades europeias, como Milão e Estocolmo, também aplicam pedágios urbanos —na metrópole italiana, no entanto, a ideia é impor um teto à poluição do ar. Um pedágio urbano chegou a ser aventado em São Paulo, mas nunca saiu do papel, sendo o mais próximo disso o rodízio de veículos que entrou em vigor em 1996. Mas Nova York é outra história. É quase impossível construir novas ruas e avenidas na ilha de Manhattan, onde menos de metade da população dirige todos os dias. E moradores reclamam que pagam impostos demais —de fato, mais de um terço de todo o dinheiro gerado por pedágios nos Estados Unidos, cerca de R$ 11,2 bilhões a cada ano, já vem dos túneis e pontes da cidade. ÚLTIMAS SAÍDAS O prefeito, Bill de Blasio, está do lado dos que se queixam e já disse ser contra a medida. Mas ativistas e especialistas dizem que ele vai acabar tendo de mudar de ideia. "Não há uma bala de prata para resolver o trânsito na cidade", diz Jaqi Cohen, da Straphangers Campaign, ONG que defende os interesses de passageiros do metrô. "Mas a situação agora é crítica e o pedágio urbano é a única solução que pode pagar os reparos urgentes nos trilhos." Outro ponto é que as ruas estão cada vez mais abarrotadas de carros de aplicativos —ao contrário dos táxis, não há limite para eles— e caminhões de entrega, que vêm entupindo os bairros com a escalada das vendas on-line. "O volume de ocupação das vias chegou ao limite", diz David King, especialista em mobilidade da Universidade do Estado do Arizona. "Londres, que é uma cidade tão densa quanto Nova York, deveria servir de alerta para os nova-iorquinos. Não faz sentido não tentar liberar esses espaços já bem escassos." Mitchell Moss, um urbanista da Universidade de Nova York, também acredita que o pedágio urbano agora pode sair do papel porque outras alternativas serão ainda mais difíceis de aprovar, entre elas a imposição de um teto ao número de carros de aplicativos. Outros especialistas ainda defendem cobrar uma taxa sobre cada encomenda entregue na cidade, o que pode pôr a metrópole em pé de guerra com gigantes como a Amazon e serviços como FedEx e UPS. Uma terceira saída, no entanto, vem ganhando respaldo de políticos mais progressistas. Eles calculam que a legalização da maconha para usos recreativos em Nova York pode resolver todos os problemas do metrô, rendendo cerca de R$ 16 bilhões em cobrança de impostos ao ano, além de poder relaxar nova-iorquinos mais nervosinhos.