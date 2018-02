Destaques da programação (de 17 a 23 de fevereiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*: - SÁBADO, 17 HBO, 22h DESPEDIDA EM GRANDE ESTILO Título original: Going In Style Produção: EUA, 2017 Direção: Zach Braff Elenco: Michael Caine, Josh Pais, John Ortiz, Matt Dillon, Joey King, Morgan Freeman. Willie, Joe e Al são um trio de aposentados que precisam pagar as contas e ajudar seus familiares. Mas quando suas aposentadorias são canceladas inesperadamente, planejam roubar o mesmo banco que pegou o dinheiro. Filme estrelado pelos vencedores do Oscar® Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin, com direção de Zach Braff. - DOMINGO, 18 Telecine Pipoca, 20h. A VIGILANTE DO AMANHÃ: GHOST IN THE SHELL Título original: Ghost In The Shell Produção: EUA, 2017 Direção: Rupert Sanders Elenco: Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Juliette Binoche Num mundo pós 2029, cérebros se fundem facilmente a computadores e a tecnologia está em todos os lugares. Motoko Kusanagi é uma ciborgue com experiência militar que comanda um esquadrão de elite especializado em combater crimes cibernéticos. - SEGUNDA, 19 Maxprime, 22h50. QUANDO AS LUZES SE APAGAM Título original: Lights Out Produção: EUA, 2016 Direção: David F. Sandberg Elenco: Teresa Palmer, Billy Burke, Maria Bello, Gabriel Bateman, Alexander DiPersia. Após a repentina morte de seu pai, um menino pede ajuda à irmã mais velha para se livrar de uma entidade que aparece somente quando está escuro. Ao demonstrar uma forte ligação com a mãe dele, descobrirão que a criatura vai assombrar qualquer um que estiver entre elas. - TERÇA, 20 Canal Brasil, 22h00 EL MATE Título Original: El Mate Produção: BRA, 2017 Direção: Bruno Kott Elenco: Fabio Marcoff, Bruno Kott, Vadim Nikitim. Durante certa noite, um russo aguarda amarrado os mandantes de seu sequestro na residência de Armando (Fabio Marcoff), um assassino de aluguel. Quando Fábio (Bruno Kott), um evangélico que traz a palavra de Deus bate à porta, dois seres de mundos diferentes se unirão. - QUARTA, 21 Cinemax, 23h. A INCRÍVEL HISTÓRIA DE ADALINE Título Original: The Age Of Adaline Produção: EUA, 2015 Direção: Lee Toland Krieger Elenco: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford, Ellen Burstyn, Kathy Baker. Depois de um estranho acidente de carro, Adaline Bowman tem levado uma vida solitária para ocultar seu segredo: Por quase oito décadas, ela tem se mantido milagrosamente com a aparência de uma jovem de 29 anos. Mas um encontro casual com um filantropo carismático faz a isolada vida da eterna Adaline tomar um rumo inesperado. - QUINTA, 22 Telecine Touch, 17h50 INTOCÁVEIS Título Original: Intouchables Produção: França, 2012 Direção: Eric Toledano, Olivier Nakache Elenco: François Cluzet, Omar Sy, Audrey Fleurot. Philippe (François Cluzet) é um aristocrata rico que, após sofrer um grave acidente, fica tetraplégico. Precisando de um assistente, ele decide contratar Driss (Omar Sy), um jovem problemático. De início, eles enfrentam vários problemas, já que ambos têm temperamento forte, mas aos poucos passam a aprender um com o outro. - SEXTA, 23 Maxprime, 23h50 CÃES DE GUERRA Título Original: War Dogs Produção: EUA, 2016 Direção: Todd Phillips Elenco: Miles Teller, Jonah Hill, Eddie Jemison, Kevin Pollak, Bradley Cooper. Dois amigos de Miami Beach decidem tirar proveito de uma iniciativa durante a Guerra do Iraque que permite que pequenas empresas dos EUA tenham contrato com o exército. À medida que melhora o status do negócio, eles fecham um contrato multimilionário para armar o exército afegão. Mas logo percebem que este contrato trará mais dores de cabeça que alegrias. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações