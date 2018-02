Destaques da programação (de 17 a 23 de fevereiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*: - SÁBADO, 17 Record, 15h00 JOHNNY ENGLISH REBORN Título original: Johnny English Reborn Produção: EUA, 2011 Direção: Oliver Parker Elenco: Rowan Atkinson, Gillian Anderson, Dominic West. Johnny English usa suas questionáveis habilidades em combate para proteger um líder chinês de um grupo de assassinos. Então, English usa seus aparelhos de alta tecnologia para desmascarar uma conspiração antes da realização de um encontro de chefes de estado. - DOMINGO, 18 Globo, 15h17 OS TRÊS MOSQUETEIROS Título original: The Three Musketeers Produção: EUA, 2011 Direção: Paul W.S. Anderson Elenco: Milla Jovovich, Matthew Macfadyen, Orlando Bloom, Ray Stevenson. D’Artagnan é um jovem do interior treinado pelo pai para se tornar um mosqueteiro. Ele segue para Paris para realizar o sonho. Lá, se une aos mosqueteiros Athos, Porthos e Aramis para proteger a rainha Anne do cardeal Richelieu e da bela, mas perigosa, Milady, nesta versão do clássico de Alexandre Dumas repleta de lutas e perseguições alucinantes. - SEGUNDA, 19 Globo, 22h45 MAIS FORTE QUE O MUNDO: A HISTÓRIA DE JOSÉ ALDO Título original: Mais Forte Que O Mundo: A História de José Aldo Produção: BRA, 2016 Direção: Afonso Poyart Elenco: José Loreto, Cléo Pires, Milhem Cortaz, Romulo Neto. Baseado na história do lutador de MMA, o filme conta a história do primeiro campeão peso pena do UFC. José Aldo, forte rapaz de família pobre, marcado pela violência doméstica, deixa o Amazonas e vai para o Rio de Janeiro em busca de uma chance como atleta. Para vencer seus oponentes, ele deve, antes, acertar suas contas com o passado e superar velhos traumas. - TERÇA, 20 SBT, 23h15 JOGOS LETAIS Título original: Assassination Games Produção: EUA, 2011 Direção: Ernie Barbarash Elenco: Ivan Kaye, Jean-Claude Van Damme, Scott Adkins. Roland Flint é um matador de aluguel que largou o trabalho após um traficante, Polo Yakur, deixar sua esposa em coma. Ele vai atrás da vingança e acaba encontrando Vincent Brazil, um assassino mercenário contratado para matar Polo. Eles decidem unir forças para encontrar esse criminoso. - QUARTA, 21 Band, 22h30 GUARDIÕES DO DIA Titulo original: Day Watch Produção: Rússia, 2006 Direção: Timur Bekmambetov Elenco: Konstantin Khabensky, Mariya Poroshina, Vladimir Menshov. Uma batalha vai acontecer depois do fim de uma trégua medieval entre as forças da luz e da escuridão. A antiga guerra entre elas está prestes a atingir um fim trágico. Cada lado possui o seu guardião predestinado para o confronto final. A solução para o conflito de milênios está no Giz do Destino. Ele foi perdido séculos atrás. Encontrá-lo pode fazer a diferença, para sempre - QUINTA, 22 Globo, 15h09 BEBÊ DE OUTUBRO Titulo original: October Baby Produção: EUA, 2011 Direção: Jon Erwin, Andrew Erwin Elenco: Rachel Hendrix, Jason Burkey, John Schneider, Jennifer Price. Após ir parar no hospital por sérios problemas de saúde, Hanna descobre ser adotada. Inconformada por toda a sua vida ter sido uma mentira, a jovem sai em uma viagem com o amigo Jason em busca de sua mãe biológica e de seu verdadeiro eu. - SEXTA, 23 SBT, 23H15 CARRIE, A ESTRANHA Título original: Carrie Produção: EUA, 2013 Direção: Kimberly Peirce Elenco: Chloë Grace Moretz, Julianne Moore, Judy Greer. Carrie é uma jovem tímida, perseguida pelos colegas, professores e impedida pela mãe de levar uma vida comum. No dia de sua formatura, descobre que possui poderes telecinéticos quando os jovens mais populares da escola a humilham diante de todos. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações