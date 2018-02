Batida entre ônibus e carro deixa trânsito lento no Centro

Um ônibus do transporte coletivo e um veículo bateram hoje na esquina das ruas XV de Novembro e Dr. Faivre, no Centro de Curitiba, deixando o trânsito lento na região. Agentes da Setran estão no local.

Na Rua Martim Afonso, houve um acidente, no cruzamento com a Alameda Cabral. Uma pessoa teve ferimentos. Motorista, dirija com prudência!

A Rua General Potiguara teve alteração de tráfego. Está com mão única da Rua Aleixo Skraba para a Rua Fioravante Slavieiro. A Rua João Bonat tem sentido único da Gen. Potiguara para a Fioravante Slavieiro.